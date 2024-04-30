«Парное мясо». Иммунолог рассказал, как защититься от укуса клеща | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 23:47 «Парное мясо». Иммунолог рассказал, как защититься от укуса клеща Иммунолог Костинов: специфический запах человека привлекает клещей

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С наступлением весны и лета люди все чаще отдыхают на природе. Человек для насекомых — словно «парное мясо», рассказал заведующий лабораторией Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов. Специалист в стриме 360.ru с Еленой Коновой объяснил, как защититься от клещей и что делать при их укусах.

Насекомые активизируется уже ранней весной и начинают искать себе пропитание. Человек отличается от животных специфическим запахом, который привлекает насекомых.

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«Мы ходили на международный конгресс, нам показывали, как клещи чувствуют запах (я назвал бы в кавычках „парное мясо“), и как они поворачивают в сторону, откуда идет запах», — рассказал иммунолог.

Больше всего перед клещевым энцефалитом уязвимо население городов. У людей, годами живущих в природных зонах, есть естественный иммунитет, у горожан его нет. Поэтому, чтобы предотвратить заражение от клеща, необходимо пройти вакцинацию.

Во время укуса насекомое выделяет субстанцию, которая омертвляет чувствительность нервной системы. С момента укуса начинается заражение. Помимо энцефалита, от клеща можно подцепить риккетсиоз, боррелиоз и другие инфекции.

Что делать в таких случаях? Конечно, его надо вытаскивать разными способами. <…> Главное, что нужно — обработать место [укуса], чтобы не было осложнений, и тогда будет прекрасно. Михаил Костинов иммунолог

После долгой зимы клещи пробудились в Подмосковье. Местные службы приступили к обработке парков и скверов от насекомых.