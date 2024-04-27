Жителей Подмосковья предупредили о появлении клещей в лесах | 360°

27 апреля 2024, 19:24
Жителей Подмосковья предупредили о появлении клещей в лесах
После долгой зимы в лесах Московской области пробудились клещи. Местные службы уже приступили к обработке общественных пространств, таких как парки и скверы.
Важно помнить, что клещи могут переносить опасные заболевания, такие как боррелиоз, гранулоцитарный плазмоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит и другие инфекции.
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Для защиты от клещей рекомендуется надевать на прогулку в лес закрытую одежду с плотно прилегающими краями и заправлять штанины в носки. Важно быть осторожными и использовать средства защиты, а также осматривать себя, своих близких и домашних животных после прогулок по территориям зеленых насаждений.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Парки
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