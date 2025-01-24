Парковый бал-спектакль прошел в саду имени Баумана

Первый парковый бал-спектакль состоялся под открытым небом в саду имени Баумана. Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» и продлятся до 28 февраля.
В программе — яркие театрализованные представления и мастер-классы. Участникам показывают основные движения танцев — вальса, мазурки, котильона и полонеза. Для желающих перевоплотиться в аристократов и запечатлеть себя на память работают несколько фотозон.
Для большего погружения в атмосферу есть световые инсталляции. Каждый может почувствовать себя героем пьесы. Зрители также могут увидеть кукольный бал-маскарад и захватывающие театральные постановки.
Всего в рамках фестиваля работают 19 площадок, на которых проходят более 500 мероприятий. Любой желающий может, не покидая пределов столицы, оказаться в XIX веке и узнать, чем жили землевладельцы в старину. А родным и близким можно отправить стилизованные праздничные открытки.
Балы устраивают не только в Саду имени Баумана, но и в парке Останкино — ежедневно с 12 до 20 часов.
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