Парковки для электросамокатов исчезнут из центра Петербурга

Беглов: с 1 августа в центре Петербурга запретят парковать электросамокаты

Фото: РИА «Новости»

Парковку электросамокатов в центре Санкт-Петербурга запретят с 1 августа. Меры затронут Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы, сообщила пресс-служба городской администрации.

На рабочем совещании губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жители и гости Северной столицы неоднократно жаловались на хаотичную парковку самокатов. По словам пешеходов, она создает препятствия для комфортного передвижения по улицам.

Также в администрацию поступили положительные отзывы на запрет движения самокатов в центре города в дни проведения крупных мероприятий. Соответствующие ограничения вводили на время проведения Петербургского международного экономического форума и праздника «Алые паруса».

«Положительный эффект был отмечен жителями и гостями города. Считаю необходимым ввести ограничения на постоянной основе», — отметил Беглов.

Ранее в Санкт-Петербурге начали работать так называемые скауты-штраферы, контролирующие соблюдение правил использования электросамокатов.

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