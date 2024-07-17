Скауты, контролирующие электросамокатчиков, начали работать в Петербурге

Так называемые скауты-штраферы, которые контролируют соблюдение правил использования электросамокатов, начали работать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Whoosh.

За порядком следят примерно 100 человек. Они снимают нарушения на фото или видео, указывают адрес и время, а после передают информацию для выставления штрафа. Также работники сервисных команд выставляют самокаты на парковках в ровную линию.

Отмечается, что недавно такую инициативу ввели в Москве.

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