Парфюмер Чазов посоветовал покупать туалетную воду в крупных сетях, чтобы не нарваться на подделку

Туалетная вода по-прежнем остается одним из самых популярных новогодних подарков, но в преддверии праздников можно легко нарваться на подделку. Об этом Ura.ru рассказал российский парфюмер Олег Чазов.

По его словам, не стоит пытаться сэкономить и купить парфюм в непроверенных местах. Потому что в предпраздничное время активизируются мошенники, торгующие подделками.

Лучше сразу отправляться в крупный сетевые магазины. Так риск нарваться на фальсификат стремится к нулю. Но все равно при покупке нужно внимательно обращать внимание на качество флакона и упаковки и в случае сомнений отказаться от приобретения, посоветовал эксперт.