Параметры эксперимента с криптовалютой в России определят до конца года

В Минфине России выразили надежду на то что параметры экспериментального правового режима для криптовалюты удастся утвердить до конца текущего года. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«С коллегами из Центрального банка сейчас ведем активное обсуждение. Мы, конечно, надеемся, что до конца года мы можем определиться», — сказал он.

По словам Чебескова, на данный момент процесс утверждения параметров эксперимента с криптовалютой находится на стадии концептуальных обсуждений.

Ранее Центробанк предложил запустить экспериментальный правовой режим, в рамках которого ряд российских инвесторов в течении трех лет сможет осуществлять сделки по продаже и покупке криптовалют.