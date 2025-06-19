Сегодня 09:12 Параметры эксперимента с криптовалютой в России определят до конца года Фото: РИА «Новости»
В Минфине России выразили надежду на то что параметры экспериментального правового режима для криптовалюты удастся утвердить до конца текущего года. Об этом в разговоре с
ТАСС сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
«С коллегами из Центрального банка сейчас ведем активное обсуждение. Мы, конечно, надеемся, что до конца года мы можем определиться», — сказал он.
По словам Чебескова, на данный момент процесс утверждения параметров эксперимента с криптовалютой находится на стадии концептуальных обсуждений.
Ранее Центробанк предложил запустить экспериментальный правовой режим, в рамках которого ряд российских инвесторов в течении трех лет сможет осуществлять
сделки по продаже и покупке криптовалют.
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