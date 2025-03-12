ЦБ предложил разрешить инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой

Центробанк предложил на три года запустить экспериментальный правовой режим (ЭПР), в рамках которого ряд российских инвесторов сможет осуществлять сделки по продаже и покупке криптовалют. Об этом сообщили на официальном сайте Банка России.

«Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты). Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты», — заявили представители регулятора.

Согласно предложению ЦБ, это коснется только тех инвесторов, которые будут обладать статусом «особо квалифицированных». Новый статус смогут получить те россияне, которые за предшествующий год получили более 50 миллионов рублей дохода или если их депозиты и ценные бумаги суммарно превышают 100 миллионов рублей. Кроме того, разрешить участие в эксперименте предлагается квалифицированным инвесторам по действующему законодательству.

Для тех финансовых организаций, руководство которых тоже выразит желание инвестировать в цифровую валюту, Банк России может разрешить это при условии соблюдения «регуляторных требований с учетом уровня и характера рисков такого актива».

Ранее стало известно, что Центробанк с 1 апреля введет лимиты на выдачу ипотечных и автокредитов. Теперь банкам придется очень тщательно отмерять, сколько дать клиенту и на какой срок.