Парад трамваев проведут 12 июня в Перми

В Перми, в День России, пройдет парад трамваев. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В главе колонны пойдет трамвай КТМ-5. Эта была самая массовая в мире модель, всего выпустили около 14 тысяч экземпляров транспорта.

Как добавил RT, эти трамваи курсировали по Перми с 70-х до марта 2024 года.