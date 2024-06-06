Парад трамваев проведут 12 июня в Перми
В Перми, в День России, пройдет парад трамваев. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В главе колонны пойдет трамвай КТМ-5. Эта была самая массовая в мире модель, всего выпустили около 14 тысяч экземпляров транспорта.
Как добавил RT, эти трамваи курсировали по Перми с 70-х до марта 2024 года.
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