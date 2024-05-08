«Спасибо Za Победу!». Росгвардейцы устроили флешмоб в Москве | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 18:50 «Спасибо Za Победу!». Росгвардейцы устроили флешмоб в Москве Более 350 росгвардйцев приняли участие в патриотическом флешмобе в Москве

Читать 360 в

Более 350 сотрудников Росгвардии устроили патриотический флешмоб, приуроченный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники ОМОН „Авангард“, СОБР „Столица“, вневедомственной охраны и Центра профессиональной подготовки имени Героя Советского Союза С. Х. Зайцева прошли торжественным маршем по плацу столичного главка под песню „День Победы“», — отметили в Росгвардии.

Реклама

После этого росгвардейцы выстроились в походную колонну, а затем перестроились в фразу «Спасибо Za Победу!». Так они отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны и поддержали участников спецоперации.

В столице сотрудники Росгвардии также провели акцию «Парад у дома ветерана», поздравив фронтовика Михаила Пучкова. Перед домом ветерана ВОВ прошел персональный парад.