Пара из Новосибирска столкнулась с буллингом из-за идеи назвать сына Трампом

Родители из Екатеринбурга дали своему новорожденному сыну необычное имя — Трамп. Их решение вызвало бурную реакцию в Сети, в том числе волну хейта, сообщил «МК» .

Отец ребенка рассказал изданию, что не ожидал такого буллинга со стороны других людей.

«Мы не думали, что наши внутрисемейные решения как-то отразятся на обществе. Новость оказалась настолько резонансной, что журналисты обращались к нам из многих стран мира», — отметил он.

Мужчина признался, что многие негативные комментарии задели и его, и жену. По его словам, мать мальчика до сих пор находится в роддоме.

Из-за потока гневных высказываний пара перестала отвечать на звонки с незнакомых номеров и стала меньше времени проводить в Соцсетях. Оба родителя задумались, не стоит ли все-таки изменить необычное имя ребенка.

Семья живет в Белоруссии. Они переехали туда из России два года назад. Отец Трампа Владимировича работает программистом, а мать занимается флористикой.