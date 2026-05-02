Папа римский назначит нового главу католической архиепархии в Москве

Папа римский Лев XIV лично выберет и назначит нового руководителя католической архиепархии в Москве. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.

Понтифик сам определит сроки назначения нового митрополита. Как отметил Горбунов, глава Ватикана полностью свободен в этом вопросе и не ограничен какими-либо временными рамками.

Перестановки начались после того, как нынешний глава архиепархии Павел Пецци попросил об отставке. Понтифик отпустил его на покой, так как архиепископ больше не может полноценно выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем.

Пока место официально вакантно, делами епархии будет заниматься епископ Николай Дубинин, его назначили временным управляющим.

Внутри самой Конференции католических епископов России руководство уже сменилось. Еще в середине марта на трехлетний срок председателем выбрали епископа Клеменса Пиккеля. Его заместителем стал Кирилл Климович, а секретарем — Штефан Липке.

Архиепархия Матери Божией с центром в Москве считается главной административной единицей Римско-католической церкви в России. Она охватывает территорию Центрального, Северо-Западного и части Приволжского округов.

Павел Пецци возглавлял епархию с 2007 года и за это время стал одной из ключевых фигур в диалоге между католиками и православными в России.

Ватикан избрал нового главу Римско-католической церкви в 2025 году. С папой Львом XIV в том же году созванивался президент России Владимир Путин.