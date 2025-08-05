Папа не должен быть козлом: в Госдуме объяснили новый проект о разводах семей с детьми
Депутат Кузнецов: новый проект даст ответственным отцам право воспитывать детей
В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей при разводе. О необходимости такого закона и предпосылках к его появлению рассказал 360.ru его автор, депутат Дмитрий Кузнецов.
По его словам, процент разводов сейчас очень высок, поэтому дети очень часто остаются не только без отцов, но и без бабушек и дедушек по отцовской линии, а женщины при этом вынуждены «тянуть за двоих».
«Практически всегда дети остаются матерям, а отцы становятся в лучшем случае воскресными аниматорами, часто просто отчуждаются. Мама рассказывает, что папа козел, и у ребенка потом психологическая травма на всю жизнь», — добавил Кузнецов.
Депутат предположил, что это вызвано во многом особенностями законодательства, которое вынуждает бывших супругов бороться за детей не на жизнь, а на смерть. Такой законопроект, по его словам, даст ответственным отцам больше прав, чем сейчас, чтобы воспитывать наследников.
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