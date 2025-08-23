Памятный крест открыли на мемориале жертвам фашизма в Курске

В Курске на мемориале «Жертвам фашизма» установили Памятный крест. На этом месте похоронены мирные жители, погибшие во время оккупации Курска в годы Великой Отечественной войны и во время вторжения ВСУ в область в 2024 году. Об этом сообщило издание «Сейм».