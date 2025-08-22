Более 160 археологических экспедиций проведут на Кубани в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году состоится 164 археологические экспедиции. Они охватят разные территории — от побережья до предгорий, как информирует пресс-служба администрации региона, написали «Краснодарские известия» .

Вице-губернатор Роман Лузинов подчеркнул, что Кубань занимает лидирующие позиции в России по количеству экспедиций и разнообразию памятников. Среди них — стоянки каменного века, дольмены эпохи бронзы, античные города-государства, средневековые крепости.

Особое внимание в этом году уделено исследованиям в Тамани, где раскопки ведутся на месте древнего города Гермонасса-Тмутаракань. Под Анапой изучают Семибратнее городище, а в поселке Сенной продолжается работа на территории древней Фанагории, где задействованы сотрудники Российской академии наук и преподаватели Кубанского государственного университета.

Археологические изыскания также проводятся в Темрюкском районе, где на шести объектах найдены уникальные артефакты, включая редкие погребения с кремацией. В Краснодаре при раскопках кургана обнаружены более полусотни захоронений различных эпох.