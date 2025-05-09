Посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне патриотические акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» прошли в столице Бангладеш. Организаторами выступили Русский дом в Дакке, Ассоциация российских соотечественников «Родина» и объединение выпускников советских и российских вузов. Об этом 360.ru рассказали в российском центре образования Russian center for education.

Проходящие в Дакке акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» в последние годы обрели регулярный характер и привлекают все большее внимание и участие местных жителей.

Перед собравшимися выступили директор Русского дома в Дакке Павел Двойченков и посол России в Бангладеш Александр Хозин.

Они отметили, что акция «Бессмертный полк», возникшая как народная инициатива, стала международной и служит уникальным примером гражданского единения и преемственности поколений.

После окончания торжественной части по улицам города прошел пробег из более чем 200 мотоциклов и автомобилей. По маршруту волонтеры пронесли георгиевскую ленту длиной 80 метров.

Участниками праздничных акций стали более 600 человек. Еще одна акция «Бессмертный полк» прошла на строительной площадке атомной станции «Руппур» в провинции Пабна.

Более тысячи человек прошли в колоннах «Бессмертного полка» в Бишкеке. Участники с портретами предков-ветеранов прошествовали от Южных Ворот до площади Победы. Общая продолжительность акции составила три часа.