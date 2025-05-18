Память жертв депортации 1944 года почтили в Крыму

В воскресенье в поселке Сирень Бахчисарайского района в Крыму прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине депортации 1944 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Возле мемориального комплекса «Путь возрождения народов Крыма» собрались представители власти, духовенства и общественных организаций. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в этом году церемонии проходят в сокращенном формате по соображениям безопасности.

«В Крыму памятные даты нас объединяют, не только радостные, но и скорбные. Очень важен указ президента от 21 апреля 2014 года, который восстановил историческую справедливость, реабилитировал невинно осужденных и невинно депортированных людей», — добавил Аксенов.

Трагические события, к которым приурочена памятная дата, произошли в годы Великой Отечественной войны. Тогда по обвинениям в измене родине из Крыма депортировали целые народы — крымских татар, греков, армян, болгар, немцев и итальянцев.

Ранее на Крым обрушился дождь с африканским песком.