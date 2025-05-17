Дождь с африканским песком обрушился на Крым

Южный циклон принес в Крым дождь с песком из Северной Африки. Об этом РИА «Новости» сообщили в гидрометцентре региона.

Необычные осадки выпали на полуострове прошедшей ночью.

« Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его теплой части», — добавили в гидрометцентре.

Специалисты объяснили, что именно этим объясняется пыльный шлейф и принос песка с африканского континента.

На Землю минувшей ночью обрушилась магнитная буря. Геомагнитное поле планеты останется в слегка возмущенном состоянии до понедельника, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на космическую погоду повлиял солнечный ветер. Он вырвался из очередной корональной дыры на звезде.