Дождь с африканским песком обрушился на Крым
Южный циклон принес в Крым дождь с песком из Северной Африки. Об этом РИА «Новости» сообщили в гидрометцентре региона.
Необычные осадки выпали на полуострове прошедшей ночью.
« Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его теплой части», — добавили в гидрометцентре.
Специалисты объяснили, что именно этим объясняется пыльный шлейф и принос песка с африканского континента.
На Землю минувшей ночью обрушилась магнитная буря. Геомагнитное поле планеты останется в слегка возмущенном состоянии до понедельника, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, на космическую погоду повлиял солнечный ветер. Он вырвался из очередной корональной дыры на звезде.