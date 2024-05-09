Эксклюзив 09 мая 2024, 12:26 «Память через поколения». Герой России Корольков — о значении «Бессмертного полка» Герой России Корольков объяснил важность «Бессмертного полка» для всех россиян РИА «Новости»

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Ежегодная акция «Бессмертный полк» дает возможность не сохранить память о героях Великой Отечественной войне, передавая ее следующим поколениям. Таким мнением с 360.ru поделился Герой России Аркадий Корольков. Он пояснил, что люди его возраста видели и общались с ветеранами, поэтому важно передать память и сохранить историческую правду молодым россиянам. Именно поэтому «Бессмертный полк» остается важным для всех жителей страны.

Далее — его прямая речь.

Акция «Бессмертный полк» важна и нужна. Лично я участвовал в ней с самого начала, нес портрет деда, который погиб в 1941 году под Клином Московской области. На шествия всегда беру с собой внука и внучку.

Массовые акции, когда мы все вместе, очень воодушевляют и объединяют общество. Но и малые форматы нужны — в том числе для того, чтобы дать правильный пример детям.

Все со временем забывается. Но «Бессмертный полк» проносит память через поколения, сохраняя историю, историческую правду о героическом подвиге нашего народа в каждой семье.

Мы, мое поколение, знали всех наших детей-партизанов, всех героев Великой Отечественной войны. У меня бабушка 30 лет проработала директором детского сада в Подольске. Когда с ней шел по городу, каждый встречный с ней здоровался.

Помню, как к нам приезжали братья бабушки. Когда я первый раз увидел одного из них в гражданской форме — у него было семь орденов! — для меня, для парня, которому было восемь-девять лет, это была, конечно, гордость такая, что у меня есть такой дед. Потом я только узнал, что он был представлен к званию Героя Советского Союза за то, что сохранил знамя полка. Но не дали Героя, дали орден Красного знамени.

Мы воспитывались на традициях Великой Отечественной войны, традиции послевоенного времени, когда восстанавливали страну. В военном училище я застал преподавателей, участников войны. Мне посчастливилось учиться у тех людей, которые ковали победу нашей Родины.

Герои Великой Отечественной войны — герои для каждого из нас. Благодаря «Бессмертному полку» о них узнают и, надеюсь, будут узнавать новые поколения.

В этом году акцию «Бессмертный полк» в очном формате отменили ради безопасности участников. Организаторы предложили почтить память героев Великой Отечественной войны в малом формате и принести портреты родственников-героев на работу или в учебное заведение. Также сохранился онлайн-формат акции.

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой перенести акцию на другой день. В качестве альтернативных дат она предложила 1 июля — День ветерана боевых действий и 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

Депутат пояснила, что в это время в регионах проводят большое количество массовых мероприятий, а значит власти уверены в их безопасности.