Памфилова назвала интернет недружественной России паутиной

На систему «ГАС Выборы 2.0» не может быть атак, потому что она не подключается к интернету. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она также назвала интернет недружественной сетью.

«Она автономна <…> от интернета. Этой глобальной паутины, недружественной нам», — добавила Памфилова в Информационном центре ЦИК.

Ранее в полиции рассказали о попытке сорвать выборы в России. Начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдрахманов подтвердил, что оппозиция пыталась повлиять на кампанию из-за рубежа.

По его словам, злоумышленники призывали сторонников приходить в одно и то же время на избирательные участки, чтобы создать очереди. Представитель МВД подчеркнул, что правоохранители пресекли эти провокации.