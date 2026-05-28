Памфилова: голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным

Вероятнее всего, Центризбирком примет решение о проведении голосования на выборах в Госдуму в течение трех дней, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС .

Памфилова рассказала, что единым днем голосования планируется назначить 20 сентября.

«Скорее всего, примем решение о том, что это голосование будет трехдневное, поскольку это запрос наших избирателей — так удобнее», — отметила глава ЦИК на совещании с представителями политических партий.

По законодательству Российской Федерации, решение о назначении даты выборов депутатов Государственной думы девятого созыва должно быть принято с 1 по 21 июня.

Ранее в ЦИК сообщили, что 34 субъекта РФ подали заявки на применение дистанционного электронного голосования.