Озвучены изменения в графике выплат пенсий в Башкортостане

Из-за весенних выходных перечисление пенсий в Башкортостане частично пройдет раньше обычного. В апреле пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, смогут получить деньги раньше стандартного срока, написал сайт mkset.ru .

Средства будут зачислены на счета 10 и 23 апреля, так как стандартная дата перечисления средств — 12 апреля — выпала на воскресенье, официальный выходной.

Порядок остается прежним: выплаты осуществляются по утвержденному графику — с 3 по 25 число месяца. Точную дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении.