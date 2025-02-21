Ozon заставит продавцов платить за отказ покупателя от товара

Один из крупнейших маркетплейсов Ozon с марта поменяет условия оферты для продавцов. Об этом сообщили «Ведомости» .

Изменения коснутся правил оплаты «последней мили» — услуги доставки товара до пункта выдачи, постамата или курьером до клиента. Таким образом компания решила бороться с ростом издержек за доставку.

Согласно новым правилам, при невыкупе товара и отмене заказа Ozon начнет удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров. До этого продавец оплачивал последнюю милю только при успешной сделке. Чем меньше процент выкупа продукции у продавца, тем больше издержек он понесет.

Ранее в случае отказа покупателя от товара издержки несла компания. Новые правила вступят в силу с 5 марта 2025 года.

С 1 ноября 2024 года Ozon приостановил постоплату для большинства товаров. Опцию оставили в наиболее востребованных клиентами категориях.