Ozon прекратит взимать комиссию с чаевых сотрудникам ПВЗ

Компания Ozon не будет взимать проценты с чаевых, которые покупатели оставляют работникам пунктов выдачи заказов. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила ЕАН .

«Ozon не зарабатывает с чаевых. Их цель — создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса», — отметили в компании.

Пресс-служба добавила, что благодаря функции чаевых работники смогут получить дополнительный доход и благодарность за качественное обслуживание. Маркетплейс может взимать комиссию до 5% только за транзакцию стороннего банка, если работник будет выводить деньги из «Озон Банка».

Ранее Минэкономразвития начало рассматривать предложение ограничить маркетплейсам возможность устанавливать скидки на товары. Идея ввести ограничительные меры принадлежала крупнейшим российским банкам, руководители которых направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.