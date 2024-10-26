Россиян предупредили о росте цен на товары в маркетплейсах

Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые продают на маркетплейсах. Как изменятся цены в случае принятия такой меры, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин.

Он напомнил, что сегодня НДС на импортные товары, которые можно заказать в интернет-магазинах, нет. Но на обсуждение выдвинули возможность ввести этот налог с любой суммы покупки, перечислять его обяжут маркетплейсы. В таком случае налог включат в конечную стоимость товара.

«Предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие налоговые и пошлинные выплаты», — объяснил эксперт.

Однако, порог беспошлинного ввоза могут сохранить. К тому же, послабления в защите интеллектуальной собственности помогут продавцам сэкономить. В итоге темпы подорожания будут скорректированы, заключил Перепелкин.

Ранее власти поддержали закон, касающийся налоговых льгот для фудшеринга. Новая мера предполагает отправку нераспроданных пищевых продуктов на благотворительность.