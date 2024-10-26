Россиян предупредили о росте цен на товары в маркетплейсах
Экономист Перепелкин: зарубежные товары хотят обложить НДС на маркетплейсах
Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые продают на маркетплейсах. Как изменятся цены в случае принятия такой меры, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин.
Он напомнил, что сегодня НДС на импортные товары, которые можно заказать в интернет-магазинах, нет. Но на обсуждение выдвинули возможность ввести этот налог с любой суммы покупки, перечислять его обяжут маркетплейсы. В таком случае налог включат в конечную стоимость товара.
«Предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие налоговые и пошлинные выплаты», — объяснил эксперт.
Однако, порог беспошлинного ввоза могут сохранить. К тому же, послабления в защите интеллектуальной собственности помогут продавцам сэкономить. В итоге темпы подорожания будут скорректированы, заключил Перепелкин.
Ранее власти поддержали закон, касающийся налоговых льгот для фудшеринга. Новая мера предполагает отправку нераспроданных пищевых продуктов на благотворительность.