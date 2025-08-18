В WB назвали единичными жалобы продавцов на недобросовестных покупателей
Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести специальные отметки для тех, кто систематически не выкупает заказы на маркетплейсах. Идею прокомментировали 360.ru в пресс-службе Wildberries&Russ.
Там подчеркнули, что компания внимательно относится к взаимодействию между продавцом и покупателем. Вопрос взаимоотношений сторон платформенного бизнеса требует комплексного подхода. Задача маркетплейса как цифрового посредника — создать условия для такого взаимодействия, при котором будет соблюдаться баланс интересов каждого участника.
«Поэтому Wildberries постоянно совершенствует бизнес-процессы, чтобы поддерживать высокий уровень удовлетворенности всех участников платформы, соблюдать баланс интересов каждой из ее сторон и свести к абсолютному минимуму возможность совершения недобросовестных действий», — подчеркнули в пресс-службе.
Сейчас компания фиксирует лишь единичные случаи жалоб селлеров на недобросовестных клиентов.
Если же они подтверждаются, мы оказываем полную поддержку партнеру и в том числе предоставляем всю необходимую информацию правоохранительным органам при получении запроса от них.
пресс-служба Wildberries&Russ
В WB указали, что важно отличать обычное потребительское поведение, которое сопровождает стандартный процесс выбора товара, от случаев действительно недобросовестных действий.
«В части противодействия последнему маркетплейс постоянно улучшает алгоритмы искусственного интеллекта для более качественного выявления недобросовестного поведения на платформе и своевременного реагирования на них», — заключили в пресс-службе.
360.ru также обратился к компании Ozon с просьбой прокомментировать идею о спецметках для покупателей. Оперативно получить ответ не удалось.