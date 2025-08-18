В WB назвали единичными жалобы продавцов на недобросовестных покупателей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести специальные отметки для тех, кто систематически не выкупает заказы на маркетплейсах. Идею прокомментировали 360.ru в пресс-службе Wildberries&Russ.

Там подчеркнули, что компания внимательно относится к взаимодействию между продавцом и покупателем. Вопрос взаимоотношений сторон платформенного бизнеса требует комплексного подхода. Задача маркетплейса как цифрового посредника — создать условия для такого взаимодействия, при котором будет соблюдаться баланс интересов каждого участника.

«Поэтому Wildberries постоянно совершенствует бизнес-процессы, чтобы поддерживать высокий уровень удовлетворенности всех участников платформы, соблюдать баланс интересов каждой из ее сторон и свести к абсолютному минимуму возможность совершения недобросовестных действий», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас компания фиксирует лишь единичные случаи жалоб селлеров на недобросовестных клиентов.