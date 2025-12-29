Ozon и Wildberries заявили об отсутствии пиротехники на складах и ПВЗ

Российские маркетплейсы предоставляют свои площадки для продавцов пиротехники, газовых баллонов и других пожароопасных товаров только в качестве витрины и не хранят на складах и в пунктах выдачи заказов. Об этом 360.ru заявили в пресс-службах Ozon и Wildberries&Russ.

Так в компаниях прокомментировали новость о том, что МЧС выдало предписание маркетплейсам о запрете хранения и выдачи легковоспламеняющихся товаров и горючих жидкостей в пунктах выдачи заказов в жилых домах.

В пресс-службе Ozon заявили, что такая продукция хранится только у самих продавцов и они сами занимаются доставкой.

«Эти товары не размещаются на складах Ozon, не проходят через нашу систему доставки, не доставляется в ПВЗ или курьерами Ozon», — сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что маркетплейс публикует предложения только компаний, которые предоставляют необходимые сертификаты соответствия.

Представитель Wildberries&Russ добавил, что площадка не продает пиротехнику напрямую и не занимается доставкой пожароопасных товаров, оставив эти полномочия за продавцами. Также маркетплейс публикует карточки только товаров первого-третьего класса — самых безопасных с точки зрения воспламенения.

Кроме того, разместить пиротехнику на витрине маркетплейса без сертификатов безопасности продавцы не могут, а покупатели младше 18 лет — заказать эти товары.

Ранее пресс-служба МЧС напомнила о правилах безопасности при использования пиротехники во время праздников. В ведомстве заявили, что на запускать салюты можно только на специальных площадках, где запрещено курить и разводить огонь. При этом к фейерверкам нельзя допускать детей и подростков до 18 лет. Нарушителей норм безопасности ожидают штрафы до 15 тысяч рублей, а если запущенный салют привел к пожару — уголовная ответственность.