«Озаряла все вокруг». Навка сравнила Заворотнюк с солнцем

Фигуристка Навка: актриса Заворотнюк дарила окружающим радость и счастье

Актриса Анастасия Заворотнюк обладала невероятной энергией, которой делилась с окружающими, подобно солнцу. Об этом рассказала фигуристка Татьяна Навка на прощании с артисткой в Покровском монастыре в Москве. Трансляцию церемонии провел 360.ru.

«[Она] всегда дарила окружающим радость, счастье и энергию. <…> Всегда, как солнце, озаряла все вокруг себя», — отметила Навка.

Фигуристка присутствовала на прощании вместе со своим супругом — пресс-секретарем президента Владимира Путина Дмитрием Песковым. Он принес букет белых роз и возложил его к гробу Заворотнюк. Представитель Кремля некоторое время постоял рядом с покойной и перекрестился.

Ранее художник Никас Сафронов выразил уверенность, что актриса могла построить успешную карьеру, если бы ее жизнь не унесла болезнь. Он назвал артистку  яркой, харизматичной и талантливой личностью. Художник также напомнил, что до съемок в телесериале «Моя прекрасная няня» Заворотнюк 11 лет работала в театре у Олега Табакова, который брал к себе только лучших.

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