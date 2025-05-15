Oxxxymiron захотел заработать на своем имени в России

Рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron*, зарегистрировал псевдоним в качестве личного бренда. Об этом стало известно из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Музыкант подал заявление в Роспатент еще 14 марта 2024 года, однако решение по нему приняли лишь в начале 2025 года.

Товарный знак рэпера зарегистрировали по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Теперь Федоров может продавать под брендом Oxxxymiron* верхнюю одежду, спортивные сумки, бумажники, афиши, брелоки и компакт-диски, создавать шоу-программы и фильмы, а также проводить мастер-классы. Он получил исключительные права на бренд до 2034 года.

В мае 2024 года МВД объявило Oxxxymiron* в розыск по уголовной статье.

*Рэпер Oxxxymiron внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.