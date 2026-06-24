Овчинский: новое офисное здание построят в Лефортове

В московском районе Лефортово появится новое офисное здание. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Под застройку выделили участок площадью 0,21 гектара. Он находится по адресу улица Авиамоторная, владение 24. Для реализации проекта московские власти уже внесли соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Наземная площадь будущего делового центра составит около 8,7 тысячи квадратных метров. Помимо рабочих кабинетов, здание получит расширенный функционал.

Как правило, на первых этажах подобных центров открывают коммерческие и общественные пространства. Там разместятся точки общепита, отделения банков, аптеки, а также организации сферы услуг и сервисные службы, доступные для всех жителей района.

«Реализация проекта создаст дополнительную инфраструктуру для жителей района: подобные современные строения предусматривают наличие на первых этажах кафе, сервисных служб, банков, аптек и других общественных пространств. Благодаря этому жителям будет максимально удобно получать повседневные услуги рядом с домом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый деловой объект будет иметь высокую транспортную доступность. Здание расположится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Авиамоторная» и одноименной платформы МЦД. Кроме того, за 15 минут от него можно дойти до транспортного узла Андроновка (МЦК и МЦД).

Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) на сегодняшний день остается одним из самых активно развивающихся в столице. В частности, округ лидирует по темпам реализации программы реновации: по итогам прошлого года новые квартиры в современных домах получили почти 5,2 тысячи местных жителей, расселенных из 77 ветхих пятиэтажек.

Параллельно в ЮВАО освободили еще 29 стартовых площадок для дальнейшего строительства жилья.