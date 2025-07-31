Юрист Славнов: в ГИБДД должны проверять ошибочные штрафы с камер

Случаи ошибочно выписанных штрафов с дорожных камер в России редки, но иногда встречаются. В этих случаях ответственность за них должны нести конкретные инспекторы ГИБДД, заявил 360.ru автоюрист и судебный автоэксперт Дмитрий Славнов.

По его словам, встречались даже ситуации, когда штраф выписывали машине, перевозимой на эвакуаторе.

«За робота всегда несет ответственность человек. Поэтому инспектор, который выносит решение о штрафе, выписанном роботом, должен его проверять. Находясь на службе, они должны нести ответственность за выписанные дорожными камерами штрафы», — сказал правозащитник.

Славнов объяснил, что в случае несогласия с зафиксированным на камеру дорожным штрафом водителю нужно обратиться в Центр видеофиксации и в заявлении приложить свои доводы.

«Если железобетонные аргументы, то получится обжаловать. Если человек действительно не нарушал», — продолжил автоюрист.

Алгоритмы дорожных камер с каждым годом работают все лучше, но погрешности могут быть в любой системе, добавил он.

«Москва не сразу строилась. Если инспекторы видят ошибку, что камера неправильно зафиксировала, то отменяют штраф. Нужно написать заявление — и штраф отменят», — заключил Славнов.

Депутат Ярослав Нилов направил на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность для должностных лиц за незаконное привлечение водителей к ответственности по штрафам с дорожных камер, сообщало РИА «Новости».

Ранее водителей предупредили о новых штрафах и контроле за полисами ОСАГО.