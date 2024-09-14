«Отстал от событий». Милонову ответили на сравнение фанатов Гарри Поттера с фриками

В фан-клубе Гарри Поттера заявили Милонову, что среди любителей саги фриков нет

Время популярности саги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере давно прошло, а среди любителей этой истории нет фриков. Об этом в беседе с «Газета.ru» заявил глава российского фан-клуба Гарри Поттера Федор Байбаков.

Собеседник издания прокомментировал высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что все взрослые поклонники саги являются «фриками».

«Мне кажется, уважаемый депутат несколько отстал от событий и преувеличивает степень увлечения Поттерианой среди взрослых. Например, среди моего окружения, а это люди в возрасте за 30, немало тех, кого можно назвать фанатами саги о Гарри Поттере», — сказал он.

Байбаков напомнил, что пик безумного фанатизма наблюдался в 2010–2011 годы. Он добавил, что сейчас тематические мероприятия, посвященные саге, проводятся крайне редко.

Ранее Милонов призвал запретить показ турецких сериалов в России. По его словам, эти фильмы искажают представление женщин о жизни в Турции и отношениях с мужчинами.