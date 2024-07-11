«Дурновкусие и альфонсы». Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России

Показ турецких сериалов в России необходимо запретить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В стриме 360.ru с Екатериной Малашенко он объяснил, что фильмы искажают представление женщин о жизни в Турции и отношениях с мужчинами.

Милонов считает турецкие сериалы бесвкусными и лживыми, а образы героев — далекими от реальности.

«Это же прививает дурновкусие <…> То, что они показывают, является ложью от начала до конца, <…> актеры с видом альфонсов!» — заявил он.

Турецкие сериалы, по мнению депутата, даже нельзя рассматривать как красивую сказку, потому что там нет глубокой философии, а фальшь выглядит неэстетично.

«Это формирует совершенно ложные ценности и представления о семейной жизни у людей. Такого не бывает», — подчеркнул Милонов.

Депутат ранее говорил, что в турецких сериалах нет ни одного хорошего актера. Он назвал такие кинокартины полнейшей белибердой.