«Отряд не заметит потери бойца»: к чему приведет уход 10 китайских автобрендов с рынка

Автоэксперты не исключили, что в ближайшее время китайские автомобили, по меньшей мере 10 брендов, покинут российский рынок. К каким изменениям это приведет, рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Отряд не заметит потери бойца, потому что это, мягко говоря, не массовые бренды, они не делают погоду на рынке. Это естественный процесс, о котором я говорил еще в прошлом году», — заявил он.

Проблемы, по словам автоэксперта, возникнут только у тех, кто купил эти автомобили, потому что непонятно, как машины будут ремонтировать по гарантии.

«Неизвестно, как поведут себя китайские партнеры, очень непостоянные в отношении гарантийной долгосрочной поддержки», — объяснил собеседник 360.ru.

Недавнее исследование показало, что с января по март 2025 года закрылись 213 шоурумов китайских автомобилей — больше, чем за весь прошлый год.