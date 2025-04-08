Отправная точка для беседы. Как проще всего заговорить с незнакомцем

Чтобы найти себе компанию на любом мероприятии и заговорить с незнакомым человеком, необходимо представиться и проявить интерес к собеседнику. Об этом эксперт по сложным переговорам Даниил Терентьев сообщил Telegram-каналу 360.ru .

По его словам, в большинстве случаев, услышав имя и сферу деятельности, люди представляются в ответ, что может послужить отправной точкой для беседы. Чтобы развить разговор, можно задавать короткие закрытые вопросы.

«Старайтесь каждую реплику завершать вопросом: вам нравится это мероприятие? Были ли раньше на подобных? Вы здесь с конкретной целью или из любопытства?» — привел примеры Терентьев.

Терентьев порекомендовал сфокусироваться на собеседнике, а после при желании можно перевести тему на себя, вернувшись к прозвучавшей при знакомстве короткой рекомендации.

Если заговорить с отдельным человеком трудно, можно влиться в уже существующую беседу. Для этого нужно подойти к разговаривающим людям и сначала полминуты послушать их молча. После стоит попробовать обратиться к одному из участников компании с уточняющим вопросом по теме.

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