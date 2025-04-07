Психолог Клюева: высокая самооценка не всегда полезна для психики

Практикующий психолог и бизнес-тренер Ольга Клюева поделилась с РИАМО наблюдениями о взаимосвязи самооценки и достижений. Высокая самооценка не всегда полезна для психики, предупредила специалист.

Как отметила эксперт, ссылаясь на книгу Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма», сосредоточенность на позитиве может привести к разочарованию в себе, так как она порождает высокие требования, которым трудно соответствовать. Это, в свою очередь, может вызвать уныние при оценке своих результатов.

Здоровая самооценка — это когда человек видит себя таким же, как и все остальные: он знает о своих талантах и способностях, а также осознает свои слабости. Клюева подчеркнула, что фиксация на сильных сторонах важна для достижения больших результатов, поскольку слабые качества вряд ли можно развить до уровня сильных.

Эксперт также указала на то, что многие люди ошибочно считают себя неуверенными в себе. Зачастую люди с нестабильно высокой самооценкой ставят перед собой слишком высокие цели и делятся на «успешных» и «неудачников». При этом те, кто действительно страдает от низкой самооценки, обычно не стремятся к успеху, а те, у кого высокая самооценка, не интересуются ее повышением.