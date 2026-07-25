Открытое горение на ТЭК в Ульяновской области ликвидировали

Пожар на ТЭК в Ульяновской области практически потушили, ведется профилактическая проливка. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Более двух суток наши доблестные пожарные боролись с открытым огнем на объекте ТЭК в Новоспасском районе. <…> На данный момент открытое горение полностью ликвидировано. Ведется профилактическая поливка», — отметил глава области.

В тушении пожара задействовали 300 человек и 83 единицы техники. По словам губернатора, пожарные смогли предотвратить распространение огня на гражданскую инфраструктуру, также удалось избежать взрыва топлива. Пострадавших нет.

ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области 23 июля. На место оперативно выдвинулись спецслужбы.