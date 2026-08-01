Открытие одного из самых высоких православных памятников прошло в Екатеринбурге

Скульптуру «Собор архистратига Михаила» открыли в Екатеринбурге в День города

Памятник высотой в 16 метров под названием «Собор архистратига Михаила» открыли около Академии спорта Русской медной компании в Екатеринбурге, который сегодня отмечает День города. Как сообщило РИА «Новости» , монумент стал одним из самых высоких православных памятников.

Автором памятника с восемью парящими над сферой мироздания архангелами стал скульптор Алексей Шитов.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава города Алексей Орлов и постоянный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Проводивший церемонию освящения памятника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что новый монумент стал самой большой иконой архангела Михаила.

«Если встретите больше — расскажите, съездим, посетим. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь благословил и освятил эту икону. А вместе с ней в наш город пришла бы большая сила добра», — заявил митрополит.

Работу и установку памятника оплатила Русская медная компания, подарившая его городу.

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