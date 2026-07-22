Морскому вокзалу Петербурга присвоили статус регионального памятника

В Санкт-Петербурге Морской вокзал на площади Морской Славы, дом 1, литера А, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сайту «ФедералПресс» сообщили представители КГИОП.

Здание вокзала, признанное памятником, выделяется своей архитектурой: это семиэтажное строение с балконами в форме парусов и шпилем, украшенным скульптурами. Внутри здания — два двора.

Кроме самого здания под охрану взяты элементы его интерьера и экстерьера: крыша, парадная, винтовые лестницы, латунные поручни, композиция с часами в виде ростра корабля и мозаичное панно «Роза ветров».