Открылась регистрация на историческую онлайн-игру «Наша Победа»

Движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» объявили начало регистрации на историческую онлайн-игру «Наша Победа», которая пройдет 30 апреля в преддверии празднования Дня Победы.

Участником интеллектуального соревнования может стать каждый желающий из любого уголка мира. Игра позволит продемонстрировать знания и логическое мышление, а также откроет множество малоизвестных фактов о событиях Великой Отечественной войны и ее героях.

При разработке онлайн-игры будут использоваться архивные документы, фотографии, видеоматериалы и аудиозаписи, прошедшие тщательную проверку профессиональными историками. Победителей определят по результатам российских и международных рейтингов. Они получат ценные призы от организаторов.

Регистрация участников будет открыта на сайте игра-нашапобеда.рф до 29 апреля.