Отключение лифта в доме Малоярославца оставило инвалида без прогулок

Передвигающийся на инвалидной коляске молодой житель Малоярославца оказался заблокирован в квартире из-за отключения лифта. Об этом в комментарии изданию «Подъем» заявила мать юноши.

Она подчеркнула, что теперь вывозит сына на прогулку между мусоропроводом и неработающим лифтом. Женщина подчеркнула, что пострадала не только ее семья, но и другие жители подъезда, которые передвигаются на костылях или при помощи ходунков.

«В квартире жуткие перетопы, температура поднимается до 33 градусов, возобновились судорожные припадки. Ежедневно парень варится в собственной квартире без возможности просто выйти из дома», — подчеркнула мать инвалида.

Дом находится под управлением товарищества собственников жилья. Председатель организации в комментарии журналистам заявила, что лифты отключили после очередной проверки. Представители надзорного ведомства выдали предписание с требованием заменить тросы и детали.

Средняя стоимость этих работ составляет почти 800 тысяч рублей, которые можно получить из взносов в Фонд капитального ремонта. Но для этого требуется согласие большинства жителей, некоторые из которых отказались голосовать.

«Начинаем объяснять, говорят: ладно тогда. Самое интересное, что первые этажи уже проголосовали, а девятые еще нет. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — заявила председатель ТСЖ.

Она добавила, что даже при получении согласия всех жильцов ремонт лифтов начнется не раньше марта.

На минувшей неделе из-за технического сбоя в работе лифта в жилом доме на улице Амет-Хана Султана травмы получил один из жильцов. Как сообщили 360.ru очевидцы, кабина рванула вверх и за несколько секунд пролетела до 17-го этажа. По факту происшествия подмосковная прокуратура начала проверку.