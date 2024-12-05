Отказавшихся от корпоративов россиян предложили премировать

Участники общественного движения «Зов Народа» предложили премировать сотрудников, отказавшихся от похода на корпоратив. С инициативой общественники обратились в министерство труда. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Активисты призвали ведомство разработать рекомендации для работодателей, согласно которым выделенные на проведение мероприятия средства можно было бы направить на поддержку граждан.

Авторы инициативы отметили, что многие работодатели проводят новогодние корпоративы, но не все работники могут участвовать в них, например, по состоянию здоровья или личным убеждениям. В таких случаях активисты предложили выплачивать отказавшимся премии.

«Мы уверены, что такие инициативы будут способствовать укреплению социальной поддержки и солидарности в обществе», — заявили представители «Зова Народа».

Тут же они особо подчеркнули, как важно предоставить сотрудникам выбор: поход на корпоратив или получение премии.

Ранее результаты исследования hh.ru показали, что 27% россиян не хотят идти на новогодний корпоратив. Из них 14% вообще пропускают праздничные мероприятия на работе, 6% считают, что сейчас не время для веселья, 5% не хотят праздновать с коллегами и 2% не желают отмечать в присутствии руководства.