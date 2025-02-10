Отказ прививаться от коронавируса признали законным основанием для отстранения от работы

Решение об отстранении сотрудников от работы из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса признали законным. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.

«Это следует из его отказного определения, которое он дал по жалобам Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморья. Оба впервые обратились в суды в 2021 году», — заявили в материале.

Дела россиян рассматривали в Конституционном суде. Жительница Санкт-Петербурга работала в сфере социального обслуживания, а Евгений Моканц был сотрудником транспортной компании. Обоих отстранили от работы без сохранения заработной платы, аргументируя это отказом прививаться от коронавируса в 2021 году.

Суд признал решения работодателей аргументированными, так как, по принятому главным государственным санитарным врачом Санкт-Петербурга постановлению все сотрудники сферы обслуживания допускались на рабочие места только после вакцинации от коронавируса. Аналогичные меры действовали и в Приморском крае.

Ранее кандидат биологических наук Андрей Девяткин заявил, что вакцины первого поколения продолжают демонстрировать свою эффективность в борьбе с современными вариантами коронавируса, включая новый штамм ХЕС. Хотя они работают менее эффективно, их все еще удеется применять для замедления распространения заболевания.