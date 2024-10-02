Биолог Девяткин заявил, что вакцину от коронавируса нужно будет доработать

Вакцины первого поколения продолжают демонстрировать свою эффективность в борьбе с современными вариантами коронавируса, включая новый штамм ХЕС. Хотя они работают менее эффективно, их все еще удеется применять для замедления распространения заболевания, объяснил в разговоре сайтом телеканала «Звезда» кандидат биологических наук Андрей Девяткин.

После вакцинации препаратом первого поколения в организме формируются антитела, которые так или иначе препятствуют дальнейшему распространению штамма ХЕС.

По словам эксперта, иммунная защита, выработанная после перенесенного заболевания первыми вариантами коронавируса, способствует тому, чтобы люди могли противостоять новым вызовам. При этом в будущем, по мнению Девяткина, может потребоваться усовершенствование существующих вакцин и разработка новых.