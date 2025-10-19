Отец Илона Маска выдал тайну сына о телеканале RT
Эррол Маск сообщил, что Илон Маск уважает телеканал RT
Американский миллиардер Илон Маск любит телеканал RT. Об этом в эфире того же телеканала рассказал отец предпринимателя Эррол Маск.
В эфире Эррол отметил, что был удивлен масштабами вещания канала и признался, что раньше не знал о его присутствии в стольких странах и на разных языках.
По его словам, RT производит впечатление «уважительного и честного» СМИ, которое сохраняет доброжелательную подачу.
Он подчеркнул, что именно такая открытая позиция вызывает у него уважение. Эррол также добавил, что Илон Маск разделяет его мнение о телеканале и относится к RT с симпатией.
По словам Маска-старшего, он готов оказать содействие в организации интервью Илона Маска для RT, если канал проявит интерес к такому формату.
Отец Илона Маска посетил Россию летом 2025 года. Москву он назвал самой впечатляющей столицей мира.