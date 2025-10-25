Отец Илона Маска посетил хоккейный матч «Ак Барса» и «Адмирала»

Отец владельца SpaceX, инженер и предприниматель Эррол Маск побывал на мачте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в столице Татарстана, сообщили в Telegram-канале казанского клуба.

Маск-старший обвязался шарфом и болел за хозяев льда на трибуне, отмечая каждую заброшенную шайбу.

Во втором перерыве звездный гость стал участником клубного шоу.

Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «барсов». Победа стала для команды девятой подряд.

Эррол Маск прибыл в Казань 21 октября. За это время бизнесмен посетил местные IT-парки, оценил городскую инфраструктуру, попробовал местную кухню и примерил на себя роль диджея.