Отец хоккеиста Вячеслава Фетисова Александр умер на 92-м году жизни
Александр Фетисов, отец двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.
Хоккейный клуб выразил соболезнования родственникам и близким Александра Фетисова.
«Мы разделяем вашу скорбь», —заявили в пресс-службе.
У Александра Фетисова есть два сына — Анатолий и Вячеслав, они оба выбрали карьеру хоккеиста. Вячеслав Фетисов несколько раз становится чемпионом СССР в составе ЦСКА, является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Ранее в возрасте 73 лет в США умер четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, отец российских хоккеистов Павла и Валерия Буре. Буре-старший после завершения спортивной карьеры тренировал будущих пловцов.