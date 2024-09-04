Отец хоккеиста Вячеслава Фетисова Александр умер на 92-м году жизни

Александр Фетисов, отец двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Хоккейный клуб выразил соболезнования родственникам и близким Александра Фетисова.

«Мы разделяем вашу скорбь», —заявили в пресс-службе.

У Александра Фетисова есть два сына — Анатолий и Вячеслав, они оба выбрали карьеру хоккеиста. Вячеслав Фетисов несколько раз становится чемпионом СССР в составе ЦСКА, является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее в возрасте 73 лет в США умер четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, отец российских хоккеистов Павла и Валерия Буре. Буре-старший после завершения спортивной карьеры тренировал будущих пловцов.