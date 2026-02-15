Отец Гуменника призвал не думать о судьях и радоваться результату на Олимпиаде

Отец российского фигуриста Петра Гуменника призвал радоваться шестому месту сына на Олимпиаде в Милане, а не обсуждать судейство. Об этом он заявил в беседе с ТАСС .

«Я думаю, что лучше радоваться. Лучше сосредоточиться на хорошем, на том, что доставило нам удовольствие. Прокат шикарный. Слава богу, что так все прошло», — сказал Олег Гуменник.

Он поблагодарил всех, кто переживал и болел за спортсмена. По словам отца фигуриста, есть вещи, которые не зависят от человека, — обстоятельства.

«Бог говорит нам, чтобы мы не думали о себе, что мы можем. Господь может», — добавил он.

Петр Гуменник набрал 271,21 балла. Золото завоевал казахстанец Михаил Шайдоров (291,58). Вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим — его соотечественник Сюн Сато (274,90).

Сам фигурист сказал, что доволен своим прокатом, и отметил особую поддержку со стороны болельщиков. Теперь ему предстоит выйти на лед 21 февраля, чтобы представить показательное выступление.