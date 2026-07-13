Эксперт Горсков объяснил традицию траурных повязок в мировом футболе

На днях сборная Аргентины вышла на матч со Швейцарией в черных повязках. Футболисты почтили память Антонио Убальдо Раттина — легендарного капитана сборной страны, благодаря которому появилась система желтых и красных карточек. Футбольный эксперт Анатолий Горсков рассказал 360.ru, что подобный жест — распространенная практика мирового футбола, которая применяется для того, чтобы почтить память выдающихся спортсменов или жертв крупных трагедий.

«Это частое явление. Даже на этом чемпионате мира была минута молчания не в память о каком-то конкретном человеке, а в связи с пожарами в Испании, где погибли люди. На матч Испания — Бельгия футболисты тоже вышли в траурных повязках, и ФИФА это разрешила», — сказал Горсков.

По его словам, международные футбольные организации в большинстве случаев согласовывают подобные акции памяти. Подробнее о регламенте траурных повязок и о том, почему «Динамо» не надело их после смерти Валерия Маслова, — в материале 360.ru.