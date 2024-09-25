От швеи до электрика. Стрелков начал осваивать новую профессию в колонии

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова перевели на новую работу в колонии, где он отбывает наказание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам адвоката Стрелкова, ранее он трудился швеей, изготавливая форму для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Теперь он приступил к обучению на электрика и начал работать обметчиком в швейном цехе исправительной колонии ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области.

Источник канала обратил внимание, что сам Стрелков не просил о переводе на другую работу, но от предложения не отказался. В дальнейшем он планирует ходатайствовать о замене оставшейся части срока на исправительные работы, добавил собеседник Mash.

Стрелкова приговорили к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о призывах к экстремистской деятельности. Он был этапирован в ИК-5 18 июля.

Ранее экс-министр обороны ДНР опроверг сообщения о том, что ему разрешили отправиться в зону проведения специальной военной операции. По его словам, он дважды обращался к представителям военкомата, приходившим в колонию, но ему отказывали.